In queste settimane abbiamo accennato al tema delle difficoltà di bilancio della Juventus, che farà registrare una perdita di circa 70 milioni di euro per la stagione 2019-2020. Difficoltà che hanno indotto il club bianconero a un mercato all'insegna del "prima cedere, poi comprare". Tuttavia anche l'Inter, principale rivale della Juve, si trova in una situazione simile. Se non peggiore. Come spiegato su Calciomercato.com la società nerazzurra è in procinto di approvare un bilancio nelle prossime settimane che farà registrare un rosso di oltre 100 milioni di euro. Fatale soprattutto la crisi da coronavirus e lockdown.