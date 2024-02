Laha pubblicato laal 31 dicembre 2023, inclusiva della relazione di revisione contabile limitata emessa daNella conclusione del proprio rapporto Deloitte specifica che "non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che il bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo Juventus al 31 dicembre 2023 non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, inapplicabile per l’informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall’Unione Europea".Questo "ad eccezione degli effetti sui dati del semestre precedente chiuso al 31 dicembre 2022 presentati ai fini comparativi descritti nel paragrafo “Effetti sui dati presentati ai fini comparativi delle manovre sui compensi del personale tesserato relativi alle stagioni sportive 2019/20 e 2020/21” e nel paragrafo “Effetti sui dati presentati ai fini comparativi di operazioni con altre squadre di calcio relative agli anni 2018, 2019 e 2020” della sezione “Elementi alla base delle conclusioni con rilievi”, oltre che dei possibili effetti sui dati del semestre precedente descritti nel paragrafo “Possibili effetti sui dati presentati ai fini comparativi di ulteriori operazioni con altre squadre di calcio relative agli anni 2018, 2019 e 2020” della medesima sezione".