Il direttore sportivo del Bologna, Riccardo Bigon, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Tema principale le ultime voci sul mercato che riguardano il numero 7 rossoblu, Riccardo Orsolini direzione Juventus: "Leggo in questi giorni un po' di rumors e danno un po' fastidio per il ragazzo. L'annata è lunga e vogliamo finire bene e anche Riccardo stesso spera di partecipare all'Europeo e raggiungere gli obiettivi con il Bologna. Restiamo concentrati sulla seconda parte di stagione, poi vedremo. Il giocatore è del Bologna e non è sul mercato, non è il caso di parlarne".