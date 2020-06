La Juventus continua a monitorare Riccardo Orsolini, soprattutto in virtù di un patto stretto con il Bologna al momento della cessione. Infatti, i bianconeri hanno concordato un accordo verbale, un gentlemen agreement che garantisce alla Juve una corsia preferenziale, ovvero la possibilità di acquistarlo nel 2020 e nel 2021 a cifre già stabilite, rispettivamente a 22,5 e 30 milioni di euro. Sul futuro dell’esterno azzurro ha parlato Riccardo Bigon, direttore sportivo del club rossoblù a Radio 1: "Nel calcio non si sa mai, ma non abbiamo necessità di svendere. Poi si sa, il mercato ha i suoi momenti: non si può mai dire cosa accadrà".