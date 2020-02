Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna ha parlato riguardo la lotta scudetto a Tmw Radio: "È bello e affascinante per chi ama questo sport vedere giocare lo scudetto da parte di tre squadre. Io credo che l’Europa avrà un suo ruolo nei prossimi mesi. Dipenderà molto da come proseguiranno le avventure in europa di Juventus e Inter, mentre la Lazio potrà concentrarsi solo sul campionato ed è un vantaggio. Penso che i percorsi in Europa delle altre due squadre potrebbero spostare l'impegno e la fatica che andranno a spendere in campionato. Sulla carta però, Inter e Juve hanno qualcosa in più".