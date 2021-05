Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato a Dazn nel prepartita del match della sua squadra contro la Juventus, focalizzandosi in particolare sulla posizione del proprio allenatore circa il futuro nel club emiliano: "Come normale a ogni fine stagione, ci prenderemo dei giorni per riordinare le idee, fare il punto della situazione e i programmi per il futuro, e insieme andare avanti. Non credo ci saranno tanti problemi né dal punto di vista nostro né di Mihajlovic, il nostro punto di vista è sempre quello di continuare".