Le dichiarazioni di Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, nel prepartita della sfida contro la Juventus: "Barrow ha sempre giocato attaccante puro nell'Atalanta, addirittura a inizio di una stagione passata Gasperini lo mise attaccante al posto di Zapata. Poi qui a Bologna ha fatto molto bene da esterno e le caratteristiche si sono adattate molto bene pure in quel ruolo, ma un attaccante forte lo è soprattutto quando è vicino alla porta: in quella zona del campo può diventare pericoloso. Poi chiaro, è giovane e in partite come questa si trova ad affrontare difensori forti sarà difficile, ma ha tutte le carte in regola per crescere bene. Arnautovic? Con lui accanto Barrow può imparare qualcosa in più".