Biglietti Venezia-Juventus: prezzi e dettagli per il settore ospiti

Getty Images

Fase 1: da martedì 20 alle ore 13:00 di giovedì 22 maggio, i biglietti saranno acquistabili a prezzi agevolati dai soli possessori di Supporters Card.

Fase 2: dalle ore 15:00 del 22 maggio partirà la vendita libera a tariffa intera.

Martedì 20 maggio alle ore 15:00 prenderà il via la prevendita per Venezia FC – Juventus FC, match valido per la 38ª giornata di Serie A 2024/2025, in programma domenica 25 maggio alle 20:45 allo Stadio Pier Luigi Penzo.La prevendita si articolerà in due fasi.Ogni biglietto include il servizio di trasporto acqueo A/R per Sant’Elena tramite linee speciali ACTV.

Settore ospiti Venezia-Juve

Per il Settore Ospiti, i biglietti saranno disponibili dalle ore 17:00 del 20 maggio alle ore 19:00 del 24 maggio, esclusivamente online e nei rivenditori autorizzati Vivaticket, al prezzo di €45,00. È obbligatoria la fidelity card Juventus. I biglietti non saranno venduti ai botteghini il giorno gara e il settore non è abilitato ad accogliere tifosi con disabilità motorie.