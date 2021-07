, che ospiterà la Juventus nella prima partita della prossima Serie A, ha emesso un comunicato ufficiale in merito alla vendita dei biglietti per la sfida della Dacia Arena. Ecco il comunicato della società friulana:"In seguito alla definizione del calendario della Serie A 2021/2022, Udinese Calcio comunica a tutti i tifosi che procederà alla messa in vendita, comunicandone tempestivamente le modalità, dei titoli d’accesso per le gare interne in programma alla Dacia Arena non appena le Istituzioni e le Autorità competenti lo consentiranno attendendo, quindi, le indicazioni e le autorizzazioni necessarie.Si invitano, pertanto, tutti i nostri tifosi a seguire i canali ufficiali del Club attraverso cui saranno prontamente fornite tutte le informazioni".