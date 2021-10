Dopo la sosta, la Juventus è attesa da un mese di fuoco tra campionato e Champions League. Dopo la Roma e le trasferte con Zenit e Inter, i bianconeri torneranno allo Stadium mercoledì 27 ottobre alle 18.30 contro il Sassuolo. Partita per la quale è iniziata la vendita dei biglietti - acquistabili solo ed esclusivamente online sull'Official Ticket Shop - secondo queste fasi:



- Oggi, giovedì 14 ottobre, vendita riservata ai J1897 Member, dalle 10.00;

- Sempre oggi, ma dalle 14.00, potranno accedere ai biglietti anche i Black&White Member;

- Domani, 15 ottobre, dalle 10.00 parte la vendita riservata per gli abbonati alla stagione 2019/20;

- Sempre venerdì, ma a partire dalle ore 14.00, al via la vendita libera.