E' iniziata la vendita dei biglietti per Juve-Napoli, primo big match della stagione in programma il 31 agosto all'Allianz Stadium alle ore 20.45. Come comunicato dal club bianconero tramite il sito ufficiale, oggi inizia la fase di vendita riservata per i Juventus Member, che "potranno approfittare di tariffe speciali"Dalle 10:00 alle 23:59 di mercoledì 7 agosto solo J1897 Member;Dalle 10:00 alle 23:59 di giovedì 8 agosto estesa anche ai Black&White Member