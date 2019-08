Da Napoli arriva la voce dell'avvocato Grimaldi, che - come raccontato da TuttoNapoli - è pronto a dare battaglia alla Juve in seguito alla questione del divieto di vendita dei biglietti per i 'nati in Campania'. "Solleciterò la procura federale, nonché l’Osservatorio per le manifestazioni sportive, affinché adottino un adeguato provvedimento sanzionatorio, atto a scoraggiare ulteriori comportamenti razziali e discriminatori - le parole riportate da TN - l’inevitabile dietrofront della Juve dopo le numerose diffide e segnalazioni, non rimuove l’illegittimo ed assurdo comportamento discriminatorio del club, per aver adottato, inizialmente, un provvedimento di contenuto razziale. Se l’atteggiamento della Juventus non fosse seguito da punizioni esemplari certamente, stimolerà e giustificherà i cori razziali dei propri tifosi, durante la partita e nel corso del campionato, con conseguenti inevitabili scontri tra le tifoserie".