Archiviata la partita contro il Bayer inizia la vendita per Juve-Leverkusen che si apre oggi ed è dedicata ai J1987 Member. Questo il comunicato della Juventus:



22 ottobre. Alle 21 il fischio d'inizio della seconda gara casalinga in Champions League dei bianconeri, contro la Lokomotiv Mosca.



Terminata la prelazione abbonati, domani, 3 ottobre, alle 10, scatta la vendita riservata Juventus Member. Queste le date:



Vendita riservata J1897 Member: 3 ottobre

Vendita riservata J1897+Black&White Member: da venerdì 4 ottobre a domenica 6 ottobre

Vendita libera : lunedì 7 ottobre in caso di disponibilità



E attenzione: sono previste tariffe speciali per i Juventus Member!