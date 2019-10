Come racconta Juventus.com, da domani parte la vendita libera per Juve-Lokomotiv Mosca. Con tante novità. Di seguito, il comunicato: "22 ottobre. Alle 21 il fischio d'inizio della seconda gara casalinga in Champions League dei bianconeri, contro la Lokomotiv Mosca. E' terminata la prelazione abbonati, e oggi si conclude la successiva vendita riservata Juventus Member. Domani, lunedì 7 ottobre, scatta la vendita libera! E attenzione alle tariffe speciali per gli Under 30! Ricordiamo, come sempre, i canali di vendita:

Il sito web Sport.Ticketone.it

Il Call Center TicketOne 892.101

Ricevitorie Ticketone abilitate

Ulteriori info sulla nostra pagina biglietteria".