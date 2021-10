"Si chiuderà all’Allianz Stadium, con la sfida contro la Fiorentina, un mese denso di appuntamenti per i bianconeri. Sabato 6 novembre, alle ore 18.00, i bianconeri affronteranno la formazione viola nel match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. L’obiettivo? Chiudere nel migliore dei modi questo ciclo di partite prima della sosta, spinti dal supporto dei tifosi bianconeri.Da oggi, mercoledì 27 ottobre, al via la vendita libera. Si ricorda che i biglietti sono acquistabili solo ed esclusivamente online sul nostro Official Ticket Shop.Fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa, per accedere all’Allianz Stadium è obbligatorio mostrare anche il green pass con QR code insieme al tagliando di accesso.In occasione di questo match sono previste tariffe dedicate per gli Under 20, per gli Over 65 e per gli Under 6 in alcuni settori dello stadio".Da Juventus.com