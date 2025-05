Biglietti irregolari per i tifosi del Napoli, ma vogliono entrare: tensioni a Lecce

AFP/Getty Images

Clima incandescente a Lecce, dove a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro il Napoli si sono registrati momenti di forte tensione nei pressi dello stadio Via del Mare. Una vigilia già calda sul piano sportivo – con il Napoli impegnato nella corsa Scudetto e i salentini in piena lotta salvezza –La decisione, volta a rispettare le disposizioni sulla sicurezza, ha però acceso gli animi. Al momento dell’arrivo dei sostenitori azzurri, le forze dell’ordine hanno chiuso ogni accesso all’impianto, imponendo controlli rigidi sui titoli d’ingresso.

Proprio mentre transitava il pullman del Napoli diretto allo stadio, alcuni tifosi hanno provato a forzare i blocchi per entrare, scatenando un parapiglia con la Polizia. Come riportato da Gazzetta.it, la situazione ha rischiato seriamente di degenerare.Grazie all’intervento delle forze dell’ordine, la calma è stata progressivamente ristabilita. Attualmente, solo i tifosi in possesso di regolari biglietti stanno accedendo allo stadio, in piccoli gruppi e sotto stretto presidio nel settore ospiti.Un episodio che testimonia quanto alta sia la posta in palio e quanto i nervi siano tesi in una stagione che, per entrambe le squadre, potrebbe decidersi nelle ultime giornate. Lecce-Napoli si preannuncia così non solo una battaglia in campo, ma anche una partita da gestire con grande attenzione fuori dal rettangolo di gioco.