Si inizierà lunedì, sul sito partner Vivaticket: poi partirà la caccia al biglietto per la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta. Come racconta Gazzetta, la Juve darà precedenza ai tifosi tesserati negli Official Fan Club, così come accadeva allo Stadium. La Juve avrà l'intera Curva Sud come settore. Quanto agli inviti a disposizione del club per occupare la tribuna est, Juventus ha deciso di coinvolgere i tifosi più giovani che aderiscono al programma Junior Membership, i ragazzi del settore giovanile e la rete Save The Children.