La prima fase sarà riservata agli abbonati.

La seconda fase sarà aperta a tutti i membri iscritti entro il 28 aprile.

La terza fase sarà dedicata ai possessori di Juventus Card acquistate e attivate entro il 26 aprile.

La vendita sarà poi aperta al pubblico in generale.

Laha annunciato che la vendita dei biglietti per la finale di Coppa Italia del 15 maggio 2024 allo stadio Olimpico di Roma inizierà la. I dettagli sui prezzi e le modalità di acquisto saranno pubblicati sul sito ufficiale del club nei prossimi giorni.La vendita dei biglietti sarà suddivisa inSecondo quanto riportato da Calcio e Finanza, i biglietti dovrebbero essere disponibili a partire da, dopo un confronto tra la Lega e i club. Una volta completato questo processo, sarà dato il via ufficiale all'acquisto per i tifosi interessati.