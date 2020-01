Secondo quanto riferito dal Corriere Salentino un tifoso del Lecce è stato deferito per aver venduto dei biglietti falsi in occasione di Lecce-Juve, partita giocata ad ottobre al Via del Mare. Il tifoso, 33 anni, un ultras giallorosso, è stato oggetto di una perquisizione da parte della polizia, dopo la denuncia dei tifosi truffati con biglietti falsi. Il Lecce, interpellato nel merito, ha confermato l’invalidità dei biglietti spacciati per veri.