E' accaduto poco prima che Koulibaly sancisse il 4-3 definitivo in favore della Juventus. Allianz Stadium, zona esterna all'impianto bianconero: la Digos di Torino individua e interviene contro 100 ultras napoletani. Avevano intenzione di violare il divieto del prefetto, ossia l'impossibilità dei residenti a Napoli di entrare allo stadio per ragioni di ordine pubblico. La sezione torinese ha identificato un centinaiio di supporters appartenenti ai gruppi più estremisti della tifoseria: sugli spalti erano attesi 800 tifosi ospiti, se ne sono presentati quasi novecento.



BIGLIETTI FALSI - Come avevano superato i primi controlli? Semplice: attraverso alcuni biglietti falsi. Con la collaborazione della polizia di Napoli, la Digos è riuscita a risalire alle ricevitorie che hanno venduto i tagliandi contraffatti, ovviamente senza alcun permesso. A Isernia e Torre del Greco le ricevitorie che hanno dispensato le entrate fasulle: da qui è scattata la denuncia per la violazione delle disposizioni, con l'immediata sospensione dell'autorizzazione alla vendita dei biglietti per le partite.



FUMOGENO - Nel marasma generale, non è passato inosservato il tifoso della Juventus che ha acceso un fumogeno nella curva sud dell'Allianz Stadium. Ieri sera è stato individuato e denunciato dalla Digos: appartenente al gruppo Viking, il supporter è stato multato per la violazione del regolamento dello Stadium. Tessera del tifoso ritirata e daspo immediato.