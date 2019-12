Messa in cassaforte la qualificazione in Champions, il 15 gennaio prossimo la Juventus debutterà in Coppa Italia, ancora contro l'Udinese dopo la vittoria di ieri in campionato. "Tutti all'Allianz Stadium, dunque, con una tariffa specialissima, riservata ad abbonati, iscritti agli Official Fan Club e Juventus Member - si legge sul sito della Juve - per loro, i biglietti in tutto lo Stadio costeranno solo 15 euro! Non solo: sono previste tariffe scontate, anche in vendita libera per Under 30 e donne!". Oggi termina la prelazione in tutto lo stadio a 15 euro. Da domani, 17 dicembre, inizierà la vendita riservata Juventus Member.



CALENDARIO - Ecco il calendario completo: martedì 17 dicembre, dalle 10 alle 23.59, vendita riservata J1897 Member; dalle 10 di Mercoledì 18 dicembre a giovedì 19, ore 23.59 vendita riservata J1897 e Black&White Member; dalle 10 di venerdì 20 dicembre, Vendita libera.