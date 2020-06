L'ex attaccante del Milan Oliver, oggi direttore di tutte le nazionali tedesche, ha parlato a Il Corriere dello Sport della ripresa del calcio in Germania dopo lo stop per la pandemia Covid-19, non risparmiando critiche alla gestione italiana: "Abbiamo fatto vedere un Paese che sa ribellarsi alle difficoltà e che nelle difficoltà è molto determinato, disciplinato ed estremamente fermo e deciso nel trovare le soluzioni per venirne a capo nel minor tempo possibile. Il nostro segreto è stato la compattezza. Politica, Lega e Federazione hanno intrapreso un percorso comune che ci ha consentito di ripartire entro tempi relativamente brevi, anche perché tutte e tre queste componenti avevano solo un unico, grande obiettivo, quello di chiudere l'annata, sapendo bene quanto la Bundesliga sia importante anche dal punto di vista economico. In Germania il quadro sanitario è stato sviluppato dal medico della Nazionale, è vero che sulla quarantena il nostro protocollo è più snello e meno impegnativo, con l'isolamento solo dell'eventuale positivo, ma anche da noi lo Stato ha messo paletti e regole ferree su tamponi e test sierologici e i controlli sono molto severi. Pensate che il nostro allenatore della Nazionale Joachim Low non è mai andato allo stadio. Per andarci avrebbe dovuto essere invitato da una società, che però ha solo quattro ingressi. E allora ha preferito non togliere un posto ai dirigenti"."Nella storia l'italiano è più portato a pensare al suo piccolo microcosmo, al proprio orticello, e non fidandosi molto degli altri si fida soprattutto di se stesso. Noi tedeschi siamo diversi, essendo portati gli uni a dare qualcosa gli altri, e a fare sacrifici per un obiettivo e un interesse comuni per il bene dell'intero Paese. Che mettiamo sempre davanti a tutto. Sotto tutti i profili era importante chiudere la Bundesliga e allora tutte le componenti hanno remato nella stessa direzione affinché ciò accadesse".