Oliver Bierhoff, al Corriere dello Sport, stuzzica il calcio italiano: "Nella storia l'italiano è più portato a pensare al suo piccolo microcosmo, al proprio orticello, e non fidandosi molto degli altri si fida soprattutto di se stesso. Noi tedeschi siamo diversi, essendo portati gli uni a dare qualcosa gli altri, e a fare sacrifici per un obiettivo e un interesse comuni per il bene dell'intero Paese. Che mettiamo sempre davanti a tutto. Sotto tutti i profili era importante chiudere la Bundesliga e allora tutte le componenti hanno remato nella stessa direzione affinché ciò accadesse".