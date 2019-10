Il direttore tecnico della nazionale tedesca Oliver Bierhoff ha commentato al sito ufficiale della DFB il like di Ilkay Gundogan ed Emre Can a un post di Instagram con il saluto militare dei giocatori turchi, che tanto ha fatto discutere nell'ultimo week-end: "Sono molto dispiaciuti per le loro azioni. Squadra e staff attorno a loro nella foto? È venuta spontaneamente. Tutta la squadra voleva mandare un messaggio. Innanzitutto, per tutto quello per cui lottiamo, non vogliamo lasciare spazio a interpretazioni: siamo per l'apertura, la diversità, la tolleranza e contro ogni forma di violenza e discriminazione



E volevamo fosse chiaro che questi concetti si applicano a tutti noi, a ognuno dei nostri colleghi, e questo include Emre e Ilkay. Entrambi erano seduti in silenzio dopo la partita. Anche dopo il 3-0, perché entrambi hanno messo like a un post su Instagram di Tosun al quale sanno che non avrebbero dovuto mettere like. Abbiamo parlato con loro dopo la gara, sapevano di aver commesso un errore quindi hanno rimosso i like e dato spiegazione pubblica. Si sono resi disponibili ai media dopo la partita, ci hanno assicurato di non voler fare nessuna dichiarazione politica. Chiunque conosce Emre e Ilkay sa che sono molto dispiaciuti per le loro azioni. Crediamo alle loro spiegazioni. Abbiamo detto loro cosa ci aspettiamo da ogni giocatore della nostra nazionale: sono modelli, migliaia di persone vogliono essere come loro e li seguono sui social.



Devono essere consci della grande responsabilità e dell'impatto che possono avere le loro frasi e le loro azioni. Chiediamo un certo livello di sensibilità e consapevolezza dai nostri giocatori. Dobbiamo continuare a lavorare e migliorare la consapevolezza dei nostri giocatori quando si tratta di social. Non deve esserci spazio per interpretazioni".