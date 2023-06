Miroslavagente di mercato è intervenuto ai microfoni di Sportitalia parlando anche di Igoralla. Le sue parole:"Come per i giocatori, noi croati abbiamo ottimi allenatori. Veniamo da un piccolo paese, ma abbiamo un grande cuore e uno spirito guerriero. Non possiamo spiegare esattamente perché è così, ma otteniamo risultati dal nulla. Ti ricordo allenatori eccellenti come Zlatko Dalic, Ivan Juric, Niko Kovac, Zoran Zekic, Sergej Jakirovic. Igor Tudor possiede questo spirito e sono sicuro che farà un ottimo lavoro qualora dovesse andare alla Juve. Ha giocato lì, la Juve è casa sua. Non preoccupatevi per i croati, dateci solo una possibilità".