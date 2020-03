Congratulazioni, Dorothea Wierer, per un’altra vittoria della Coppa del Mondo di Biathlon! #JSport — JuventusFC (@juventusfc) March 14, 2020

Tra i pochi sport che si disputano ancora, in questo momento di grave emergenza per il, c'è stata anche la coppa del Mondo di Biathlon. Gara che ha visto l'Italia protagonista, grazie nuovamente a Dorothea​. ​L'azzurra chiude undicesima la pursuit di Kontiolathi (disputata a porte chiuse) e vince la sfera di cristallo per il secondo anno di fila.​ E così, è arrivato anche il messaggio della Juventus, direttamente dal proprio canale Twitter: "Congratulazioni, Dorothea Wierer, per un’altra vittoria della Coppa del Mondo di Biathlon!"