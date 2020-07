Remuntada. Termine spagnolo, utilizzato per descrivere quando una squadra in svantaggio rimonta il risultato e vince la partita. Così è successo ieri al Milan ai danni della Juventus. Il giornalista Fabrizio Biasin ha dato un commento sulla partita, rimembrando le qualità dell’ex tecnico bianconero Allegri: “La grandezza di Allegri non sta certamente nel bel gioco ma nella capacità di trasformare un vantaggio (figuratevi un 2-0) in una partita matematicamente chiusa. Conta più di tutto”.