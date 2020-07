Resta ancora indigesta la sconfitta contro l’Udinese, perché poteva essere l’occasione di festeggiare il nono scudetto consecutivo. Tutto rimandato alla partita casalinga contro la Sampdoria, in cui la Juventus cercherà di portare a casa i tre punti necessari per porre la parola fine alla questione. Ne ha parlato il giornalista Fabrizio Biasin a Tutti Convocati su Radio 24: “Credo che l’attenzione deve essere posta su questo contesto inedito che c’è nel calcio di quest’anno. Forse in una situazione di normalità la Juve avrebbe avuto meno problemi”.