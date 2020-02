Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva soffermandosi sulla Juventus: “La Juve negli ultimi 10 anni ha avuto 2-3 momenti di difficoltà e in queste occasioni i tifosi hanno protestato in maniera decisa. La società ha preso una scelta sul cambio di allenatore e la porterà avanti fino a fine stagione almeno. I giocatori della Juve sono tutti forti, ma questo non vuol dire che la squadra lo sia. Sarri ha delle responsabilità, ma penso che la dirigenza ne abbia più di lui, ha creato un gruppo forte ma che forse manca di qualche automatismo. Sarri non fa della comunicazione il suo punto di forza, ma forse andava aiutato di più nel momento della costruzione della rosa. Comunque stiamo parlando di una squadra prima in classifica e in corsa in tutte le competizioni".



SULL’INTER - "Conte deve tenere presente diverse possibilità di formazione, con Eriksen il 4-3-1-2 potrebbe essere un’alternativa. Mi aspetto che lo schieri titolare contro la Juve".