Con il rinnovo con la Juventus non ancora firmato, continuano le indiscrezioni sul futuro di Paulo Dybala. In passato, l'argentino è stato accostato anche all'Inter e al riguardo si è espresso il giornalista Fabrizio Biasin a CM.IT TV: "Io so che quando Marotta ha lasciato la Juventus, uno dei primi a scrivergli è stato proprio Dybala. In questo specifico momento invece, io la vedo come una cosa meno probabile. Stiamo parlando di un giocatore con un ingaggio poco sostenibile". Come è noto infatti, la società nerazzurra ha stabilito un tetto ingaggi molto al di sotto delle richieste dell'argentino.