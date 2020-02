Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato a Radio Sportiva riflettendo sul momento della Juventus: "C'è un problema su Rabiot e altri acquisti alla Juve, essere bravi non basta, devi essere un campione: è arrivato a parametro zero ma guadagna tantissimo, per ora il la sua valutazione non è sufficiente. Non si può pretendere di vedere il Napoli di Sarri alla Juve: è una squadra piena di grandi giocatori, ma al tecnico non sono stati presi quei giocatori per fare il suo gioco. Zidane in bianconero? Se ne parla da tanto, c'era anche un mezzo accordo saltato perché è entrato in corsa al Real Madrid, sembra la persona giusta ma la stagione della Juve non è ancora finita".