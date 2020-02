Il giornalista Fabrizio Biasin è intervenuto a Radio Sportiva parlando del cammino europeo della Juventus: “È sempre tra le favorite per la vittoria della Champions, quest’anno in più hanno anche un ottavo di finale più che alla portata. C’è da dire che il Liverpool, quest’anno, sembra imbattibile”



SU RAMSEY – “Non ha ancora assunto un ruolo nitido in questa Juventus. Deve riuscire ad emergere in questo finale di stagione”



SU ALLEGRI – “Mi piacerebbe vederlo in Spagna, al Real Madrid o al Barcellona, ma non so se siano piste percorribile”



SU BOGGI, NICCHI E AIA – “Queste dichiarazioni andrebbero approfondite con un supplemento d’inchiesta, per capire dove si stia andando”.