Un derby d’Italia surreale e conquistato da un chiaro vincitore. Un’Allianz Stadium totalmente vuoto è stata la cornice dell’esaltazione sarriana della Juventus e della caduta dell’Inter. I bianconeri dunque si portano nuovamente in cima alla classifica, distanziando di ben 9 punti i nerazzurri, a cui manca ancora la partita contro la Sampdoria, rinviata a causa del coronavirus. Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha voluto commentare su Twitter il derby d’Italia andato in scena ieri sera: “Solo due cose. Partita con davvero poco senso per evidenti motivi. Vittoria decisamente meritata della Juventus. Stop”.

