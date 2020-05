1









Il giornalista Fabrizio Biasin, noto tifoso interista, ha parlato così a Radio Sportiva di Paulo Dybala. L'argentino, nel corso dell'ultimo mercato, era stato accostato anche all'Inter, dovrebbe rinnovare a breve con la Juve, legandosi così ulteriormente ai colori bianconeri e alzando quindi il suo valore ad un prezzo non raggiungibile per l'Inter. Ecco le sue parole: "​Dybala? Non ha un prezzo perché non è in vendita. La scorsa estate l'Inter lo avrebbe portato volentieri a Milano, magari inserito in uno scambio con Icardi".