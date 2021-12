“Agente a Torino, #Dybala a un passo dal rinnovo con la #Juve. Guadagnerà 8 milioni + 2 di bonus”.



Personalissima opinione: la scelta del club è corretta (mica lo puoi perdere a zero) ma certe cifre dopo un anno con più bassi che alti sono figlie di un sistema senza senso. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) December 14, 2021

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero Quotidiano, è intervenuto sul tema del giorno in casa Juve: l'imminente rinnovo di Paulo Dybala. Biasin si è detto d'accordo con la scelta della società, ma ha criticato le cifre in ballo: "La scelta del club è corretta (mica lo puoi perdere a zero), ma certe cifre dopo un anno con più bassi che alti sono figlie di un sistema senza senso", ha scritto su Twitter.