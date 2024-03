Nel suo editoriale per TMW, Biasin regala una piccola chicca:ha sceltoper la Juventus.Non solo: attualmente, l'Inter non sta conducendo trattative per l'acquisizione del talentuoso giocatore Gudmundsson, nonostante il suo impressionante gol segnato nella partita di ieri. Nel frattempo, il direttore sportivo della Juve, Giuntoli, ha fatto la sua scelta, puntando su Thiago Motta per rinforzare la squadra.Il Milan sembra aver momentaneamente "congelato" le trattative con Conte. Tuttavia, non è da escludere che, alla fine, lo stesso Conte possa decidere di accettare l'offerta del Napoli.Infine: Spalletti non dispone del miglior "materiale" d'Europa tra i giocatori, ma sta comunque costruendo un gruppo solido e coeso con il Napoli. Questo gruppo solido è un presupposto indispensabile per affrontare con successo la competizione all'Europeo.