Fabrizioai microfoni di Pressing ha commentato il tecnico del Bologna Thiago Motta con uno sguardo alla Juventus e la gara contro il Napoli. ed ai piani di Cristiano Giuntoli. Le sue parole:"La Juventus ha giocato un'ottima partita, una delle migliori della sua annata ma non possiamo fingere che le ultime le gare del mese non siano esistite ma le ha sbagliate clamorosamente e quindi ha fatto quello non aveva fatto nell'ultimo mese. Probabilmente era più sgombra di testa, ha giocato bene e le è andata male, ha giocato come può e dovrebbe giocare sempre con un calcio più coraggioso"."Chiunque riesca ad accaparrarselo farà un grande affare non per quello che ha fatto vedere nell'ultimo mese ma per l'atteggiamento che ha da quando è allenatore dello Spezia, questo è chiaramente un grande allenatore e moltiplica anche i soldi perché i suoi giocatori valgono molto di più. Posso presumere che un grande dirigente come Giuntoli, ci stia seriamente ragionando perché in questo momento chi lo prende fa un affare. Non mi stupirebbe se andasse alla Juventus ormai abbiamo visto di tutto. Una grande società come la Juventus e un grande dirigente non ha paura di scegliere il suo allenatore anche se ha dei limiti o deve ancora migliorare. La Juventus ha portato Conte quando non era Conte, Lippi quando non era Lippi e la Juventus deve uscire dai soliti nomi e Giuntoli è abbastanza forte per scegliere un grande allenatore".