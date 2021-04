DAL SITO UFFICIALE DELLA JUVENTUS





La Juventus ha vinto nove delle ultime 10 sfide casalinghe contro il Napoli in Serie A (1P), con un punteggio complessivo di 23-8 nel parziale.



Giorgio Chiellini è diventato il primo giocatore di movimento a raggiungere le 250 vittorie in Serie A dal 2004/05 ad oggi.



La Juventus ha vinto otto delle ultime nove gare interne in Serie A (1P), segnando 22 gol e subendone cinque nel parziale.



Quella di Cristiano Ronaldo (12:11) è la rete più veloce di un giocatore della Juventus contro il Napoli in Serie A dal gol di Higuaín (12:00) nel dicembre 2017.



Paulo Dybala non segnava un gol da subentrato in Serie A dal marzo 2020, contro l'Inter, nella vittoria interna della Juventus per 2-0.



Federico Chiesa è il giocatore più giovane dei top-5 campionati europei 2020/21 tra quelli con almeno otto gol e otto assist all’attivo.



Giorgio Chiellini ha raggiunto Giuseppe Furino (528 partite) al 4° posto dei giocatori con più presenze nella storia della Juventus in tutte le competizioni.