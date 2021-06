Dal sito ufficiale della Juventus: "Un derby bianconero ha dato il via all'attesissimo torneo estivo di Roma, con cinque giocatori della Juventus tutti coinvolti nella partita, che ha visto l'Italia di Roberto Mancini vincere per 3-0 contro la Turchia di Senol Gunes. Dopo un primo tempo senza reti, gli azzurri hanno aperto la partita poco dopo il secondo tempo, con un cross di Domenico Berardi che ha colpito il petto del difensore della Juve, Merih Demiral, deviando nella rete turca.



Poco più di 10 minuti dopo, il laziale Ciro Immobile raddoppia, sfruttando un rimbalzo di un tiro parato da Leonardo Spinazzola per raddoppiare il vantaggio dell'Italia. L'autore del gol si è presto trasformato in assistman, e gli azzurri hanno sigillato la partita quando un pasticcio nella difesa turca ha visto Immobile giocare con Lorenzo Insigne che ha concluso di prima intenzione davanti a Ugurcan Cakir.



Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci hanno entrambi aiutato l'Italia a guadagnare un clean sheet, giocando tutti i 90 minuti allo Stadio Olimpico, con Federico Chiesa e Federico Bernardeschi entrambi entrati come sostituti nei 10 minuti finali della partita. Anche Demiral è stato presente per tutta la durata della partita.



Il prossimo appuntamento per l'Italia è la partita contro la Svizzera il 16 giugno, mentre il Galles di Aaron Ramsey sarà in azione contro gli svizzeri alle 15:00 CEST di oggi, al Baku Olimpiya Stadionu in Azerbaijan.



