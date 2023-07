Paolo Bianco ha lasciato lo staff della Juve per diventare il nuovo allenatore del Modena. In conferenza stampa ha ringraziato il club bianconero: "Devo un grazie anche alla Juventus, che ha capito la mia volontà e mi ha lasciato subito andare malgrado avessi un altro anno di contratto. Nel mio percorso, nelle ultime stagioni, ho scelto di lavorare in staff di alto livello per avere una prospettiva diversa di questo mestiere e ora mi sento pronto per affrontare questa nuova sfida. In campo la mia squadra dovrà riconoscersi in entrambe le fasi di gioco, con e senza palla, e per farlo dovremo lavorare tanto, sia a livello collettivo che individuale. Se devo scegliere un verbo per la prossima stagione scelgo proprio lavorare".