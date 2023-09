Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di, Massimilianoha parlato anche del suo nuovo collaboratore Francescoe dell'ex Paolo, passato al Modena come allenatore. Ecco il suo commento: "Francesco è molto bravo, l'ho avuto al Sassuolo. Lo staff? Tra quelli che sono con me da 18 anni, poi è passato anche Bianco l'anno scorso,due anni fa è stato inserito... Sono molto contento dello staff, mi piace scegliere quelli molto bravi, sono soprattutto ragazzi giovani e hanno la possibilità di lavorare alla Juventus. Se decidessero, come ha fatto Bianco, di intraprendere la carriera da allenatore, sono solo contento. Anzi: per me sarebbe un orgoglio sapere che tanti che hanno lavorato con me, oltre al gruppo storico con una certa età, possono fare la carriera da tecnico. Sono contento di tutti. Ci sono i preparatori, i match analysts. C'è un buon gruppo di lavoro, buono spirito alla Continassa".