Ottavio Bianchi in carriera ha allenato sia il Napoli che l'Inter, e parlando con Tuttosport alla vigilia della sfida tra le due squadre, ha avuto modo di sfiorare anche l'argomento scudetto e la Juventus: "Questo è l'anno dell'Inter, ma anche del demerito delle altre, a cominciare dai bianconeri. Quanto al Napoli, se non avesse avuto tutte le problematiche che si leggono, sarebbe potuta essere una candidata per il titolo".



LA SQUADRA DI CONTE - "Chi è abituato a stare sul campo e a sudare, capisce cosa vuol dire il risultato: per ottenerlo devi lavorare ed essere in condizione, utilizzare la giusta tattica, trovare un equilibrio di rapporti tra società, allenatori, giocatori e stampa. Sono tante le peculiarità per raggiungere la vittoria: a secondo degli atleti a disposizione, imposti un certo modulo e attui un determinato stile di gioco. È così in tutti gli sport di squadra. Se giochi bene è più facile vincere. Se giochi, sconfiggere i tuoi avversari è molto difficile. Un'equazione vecchia come il cucco che però vale sempre..."