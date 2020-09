L'ex attaccante di Serie A Rolando Bianchi approva l'arrivo di Dzeko alla Juve: "Giocatore completo - dichiara a Radio Sportiva -, ha velocità, tecnica, fisico e sarebbe molto importante per la Juve. Milik ottimo giocatore ma lo vedo un gradino sotto a Dzeko. Negli ultimi anni hanno un po' demonizzato il ruolo della prima punta. L'attaccante forte fisicamente in alcune situazioni è un'alternativa straordinaria, soprattutto contro squadre molto chiuse. Mandzukic? Sono gli allenatori che decidono le situazioni, Sarri non l'ha voluto e in certe partite ne ha pagato le conseguenze".