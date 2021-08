Era la prima. Di una lunga serie.Alla prima partita, la squadra faticò in maniera incredibile, a tratti irreale: vinse 0-2 ma la sbloccò Tevez soltanto al minuto 59. Allegri disse di aver tolto un po' di ruggine e pressione da un gruppo che in Italia aveva acquisito un milione di certezze, ma non poteva certamente dire lo stesso in Europa."C'era gente, col Malmoe, che era bianca come questo pallone! Non le strisce nere, bianco così". E' una delle tante frasi cult di Allegri, che in conferenza stampa - era l'8 marzo del 2019 - aveva difeso a spada tratta non solo i suoi ragazzi, ma tutto il lavoro di cinque anni di altissimo livello e tantissimi obiettivi raggiunti. Tra questi, normalizzare una competizione come la Champions, per i bianconeri da sempre particolare, intensa, produttrice seriale di pressione alle volte insensata. Sembra un cerchio che si chiude, e vedremo come: il nuovo inizio di Allegri sarà con questo club svedese, dalla storia emblematica eppure con un significato importante. Da lì la Juve è ripartita, fermandosi solo a Berlino.