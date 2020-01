L'ex tecnico del Napoli Ottavio Bianchi parla a Il Corriere dello Sport della lotta scudetto: "Quanto c'è di Sarri nella Juve? Bisognerebbe chiederlo a lui, vista da fuori è una Juve che sta a +3 sull0Inter più per le capacità individuali dei singoli che per il gioco di squadra. La mano dell'allenatore la vedo con Atalanta e Lazio, non alla Juve".



NAPOLI DI SARRI - "Sarri deve vincere e stop. Il resto non conta. Il suo Empoli giocava con scioltezza, a Napoli ha dato spettacolo. M sono situazioni che non si possono paragonare. La Juve è un'altra cosa".



RIVOLUZIONE - "Questo l'avete detto voi. Un allenatore deve far giocare bene la propria squadra e vincere. Quello che posso dire è che finora la Juve ha fatto fatica, una sofferenza non prevista. Ha vinto tante partite con un solo gol di scarto puntando molto sui colpi ora di Ronaldo ora di Dybala e Higuain".



SCUDETTO - "Chi lo vince? Non lo so. La Juve ha dettato legge per otto anni consecutivi. Oggi non dà l'impressione di essere una macchina da guerra imbattibile. Anche il fatto che subisce troppi gol, con una media di uno a partita, mi sembra un segnale poco positivo. Per questo Inter e Lazio hanno il dovere di crederci fino in fondo e sono sicuro che sarà lotta a tre fino alla fine. Forse stiamo vivendo una fase di passaggio, di sicuro.Ciò contribuisce a rendere il nostro campionato più bello".