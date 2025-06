Tuttosport - Bezhani-Juventus, il Tolosa vuole un indennizzo? Le ultime sul 'braccio destro' di Comolli

Bezhani-Juventus, cosa manca

Da Tolosa a Torino - sponda- il passo è breve. Lo è stato per, che da presidente del club d'oltralpe è diventato direttore generale di quello bianconero, e con tutta probabilità lo sarà anche per, uomo di fiducia dello stesso dirigente francese che ora sta facendo il possibile per portarlo con sé alla Continassa, nonostante il 40enne albanese sia sotto contratto con ile possa servire una sorta di indennizzo per liberarlo.Come scrive Tuttosport, però, non è ancora il momento di pensarci, perché in Francia è in corso una riorganizzazione societaria. E proprio su questo versante ci dovrebbero essere importanti novità nelle prossime ore, con la scelta del nuovo presidente tra una "short list" di nomi che si sta accorciando sempre di più grazie a una serie di colloqui attitudinali, stando a quanto riferito da fonti francesi.

Cosa farà alla Juventus

Chi è Viktor Bezhani

La carriera

Solo una volta che sarà completato questo passaggio fondamentale, Bezhani potrà forzare la mano per salutare Tolosa e sbarcare a Torino. Con un ruolo, nell'operatività quotidiana, molto simile a quello già svolto in Francia. Si tratterà, quindi, di un innesto aggiuntivo alla Continassa rispetto al duo composto da direttore tecnico e direttore sportivo già annunciato da Comolli durante la sua conferenza stampa di presentazione. Queste due figure, fondamentali non solo per la costruzione della rosa ma anche per la supervisione di aree strategiche come il settore medico e le performance, sono ancora oggetto di valutazione approfondita da parte della dirigenza bianconera. Quel che appare ormai chiaro, però, è che dal Tolosa – eccezion fatta per Bezhani – non sono previsti altri arrivi legati al passato di Comolli.Viktor Bezhani è un dirigente albanese classe 1985, che attualmente ricopre la carica di direttore tecnico del Tolosa. Dopo una parentesi da match analyst nell'Under 19 della Croazia, ha guidato l'Under 21 del club cipriota dell'Anorthosis Famagosta, diventando anche il vice del tecnico della prima squadra.Dall'estate del 2017, invece, Bezhani ha iniziato a familiarizzare con il settore dello scouting, nel quale ha costruito di fatto la sua carriera. Nell'annata 2017/18 è stato responsabile dello scouting in Polonia al Legia Varsavia, mentre nella 19/20 si è trasferito in Inghilterra dove ha lavorato per conto del Brentford e nell'annata successiva per il Watford (stagione 2020/21). Dopo due anni trascorsi in qualità di osservatore del Leicester, Bezhani è quindi approdato al Tolosa a giugno del 2023 in qualità di direttore tecnico.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui