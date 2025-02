Sam Beukema alla Juventus? La sua risposta e le voci di mercato

Tra i tanti nomi accostati alla Juventus nelle ultime settimane, spicca anche quello di Sam. Il difensore olandese, attualmente in forza al Bologna, è stato uno dei profili valutati dalla dirigenza bianconera per rinforzare il reparto arretrato. Come riportato più volte, laera alla ricerca di un centrale difensivo, e nella lunga lista dei desiderata figurava anche, giocatore checonosce molto bene e ha valorizzato nel suo sistema di gioco.Il classe 1998 si è distinto in questa stagione per la sua solidità difensiva, il senso della posizione e l’abilità nel gioco aereo, qualità che lo rendono un profilo interessante per club di alto livello. Alla fine, laha optato per altre soluzioni, ma l’interesse perdimostra come il club segua con attenzione i migliori talenti della Serie A. Il futuro del difensore olandese resta da definire, con diverse squadre pronte a monitorare la sua crescita.

Beukema Juve, le parole

La stagione di Beukema

Presenze: 31

Minuti: 2672’

Goal: 0

Assist: 2

Del suo futuro e del mercato, Samha parlato oggi a La Gazzetta dello Sport: "Mi seguono, Inter, Atletico e Real Madrid? Mio papà è il mio agente assieme a un'altra persona, a loro ho sempre detto: quando c'è qualcosa di concretissimo, parliamone. Sennò, niente. Ecco: non ne abbiamo mai parlato di mercato, ma io sono innamorato di Bologna, una città speciale, gente educata e tifosi passionali. Sarà che ho vissuto tante estati da piccolo a Riccione, lì abbiamo un appartamento: di questo territorio mi piace tutto".Sempre, ha parlato anche del rapporto di, altro pallino die obiettivo di mercato della Juventus: "Il mio modello di riferimento? Van Dijk trovo sia una spanna sopra tutti. Sogno di giocarci insieme in nazionale, anche con Zirkzee. Io e Josh ci sentiamo sempre, anche stamattina. Non parliamo solo di calcio, ma di vita. Guardo sempre il Manchester United. Abbiamo una chat con lui e Ndoye e altri, c'è un'amicizia veramente forte fra tutti noi. Si era creata un'alchimia fra noi, che ancora oggi esiste, enorme, unica".Infine, un veloce riferimento a: "Abbiamo avuto Thiago Motta e ora Italiano: abbiamo fatto una grandissima stagione l'anno scorso e siamo lì anche quest'anno. Siamo una famiglia, un corpo unico”.