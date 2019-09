Fabio Pecchia paga il nervosismo manifestato durante il recupero della terza giornata del Girone A di Serie C tra la Juventus Under 23 e l'Arezzo. Tre giornate di squalifica per l'allenatore bianconero, che il Giudice Sportivo ha motivato così: "Per comportamento offensivo verso l’arbitro e per aver proferito espressioni blasfeme". L'allenatore, quindi, non sarà presente in panchina contro Pontedera, Albinoleffe e Monza. Tornerà il 6 ottobre, quando i bianconeri affronteranno la Pianese.