Ora Gigi Buffon rischia un altro deferimento. E' quanto riporta la Gazzetta dello Sport, che racconta come il portiere bianconero sia al centro di un nuovo caso per aver bestemmiato dopo il gol subito da Lautaro Martinez nell’andata della semifinale di Coppa Italia con l’Inter. Lo scorso 26 gennaio, Buffon venne deferito per la stessa ragione, anche se in quel caso la bestemmia riguardava un episodio accaduto il 19 dicembre durante Parma-Juve durante un richiamo a Portanova. Inequivocabile l’episodio accaduto con l’Inter - scrive la rosea - non colto dall’arbitro Calvarese ma ben amplificato dai microfoni piazzati a bordo campo.