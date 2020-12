Gigi Buffon dovrà chiarire alla Procura federale i fatti blasfemi che lo riguardano: il portiere della Juventus contro il Parma è scampato alla squalifica a causa della difficoltà tecnica di sentire distintamente le sue parole agli indirizzi di Manolo Portanova sabato al Tardini. Ma non scamperà all'indagine federale sulla presunta bestemmia, che potrebbe costargli una squalifica come da regolamento. Secondo le ricostruzioni che circolano in rete, Buffon avrebbe detto al giovane centrocampista che stava per entrare in campo: "Porta, mi interessa che ti vedo correre e stare lì (bestemmia) a soffrire eh, il resto non me ne frega un c***o".